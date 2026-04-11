Могут ли мобилизовать тех, кто имеет право на отсрочку: юрист объяснил важный нюанс

Украинским законодательством предусмотрено, что некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, само по себе это право еще не гарантирует того, что человека не заберут в армию.

Если военнообязанный не оформил отсрочку, он может подлежать призыву. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат Елена Воронкова.

Почему с оформлением отсрочки не стоит медлить?

Юрист объясняет, что право на отсрочку и ее официальное оформление – это разные вещи. Если человек не подал документы, его могут мобилизовать, даже при наличии законных оснований.

По словам адвоката, избежать мобилизации проще, чем потом добиться увольнения со службы. Некоторые основания, которые дают право на отсрочку (например, уход за родителями), не всегда являются основанием для увольнения уже после призыва.

Воронкова советует не откладывать оформление отсрочки. После подачи заявления и документов человека, как правило, не должны мобилизовать до решения об отсрочке. В то же время она отмечает, что на практике эта норма не всегда работает без нарушений.

Итак, даже если право на отсрочку есть, его нужно официально оформить, иначе существует риск мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине?

В 2026 году перечень оснований для отсрочки в целом не изменился. Отсрочку предоставляют только после подтверждения документов. Среди основных оснований:

содержание трех и более детей;

самостоятельное воспитание ребенка;

уход за ребенком с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

опека над ребенком-сиротой или ребенком без родительской опеки;

постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы, если нет других сиделок;

если один из супругов служит в армии и есть несовершеннолетние дети;

гибель или пропажа без вести близкого родственника во время защиты Украины с 2014 года;

освобождение предусмотрено также для лиц, которые были в российском плену;

инвалидность I – III группы или временная непригодность к службе (с последующим повторным осмотром);

отдельные государственные должностные лица и служащие.

Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, а также докторанты и интерны не подлежат мобилизации. Также отсрочку могут получить педагоги, если работают минимум на 0,75 ставки.