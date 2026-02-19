Мобилизация до 25 лет: кого ТЦК может забрать в этом году

Несмотря на законодательство о мобилизации с 25 лет, отдельные категории мужчин могут быть призваны раньше. Все зависит не только от возраста, а прежде всего от военно-учетного статуса и изменений в законодательстве.

Однако, существует ряд отсрочек, которые могут оформить лица до 25 лет. Об этом рассказывает Полина Дудчак, адвокат Адвокатского объединения АКТУМ.

Кого могут мобилизовать до 25 лет?

В Украине мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют статус военнообязанных или резервистов. В то же время закон предусматривает исключения, когда призыв возможен и до 25 лет – если лицо уже состоит на учете как военнообязанный. Ключевым является не возраст, а статус.

Если человек имеет удостоверение о приписке и находится в статусе призывника, до 25 лет он не подлежит мобилизации, кроме добровольного согласия. Зато военный билет или временное удостоверение военнообязанного означает, что лицо может быть включено в мобилизационный ресурс даже до достижения 25 лет. К таким категориям относятся те, кто уже проходил срочную службу, учился на военной кафедре и получил офицерское звание запаса, а также мужчины, которые ранее имели статус "ограниченно годный в военное время".

Обратите внимание! После изменений в законодательстве мобилизационный возраст снижен с 27 до 25 лет, а подходы к классификации пригодности были пересмотрены.

В то же время даже при наличии статуса военнообязанного лицо может иметь право на отсрочку. Закон предусматривает ее для студентов дневной формы обучения, лиц с инвалидностью, многодетных родителей, тех, кто осуществляет уход за родственниками, а также для отдельных категорий работников государственного сектора.

Что нужно знать об оформлении бронирования и отсрочек в 2026 году?