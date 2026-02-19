Мобилизация до 25 лет: кого ТЦК может забрать в этом году
- В Украине мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет, однако лица со статусом военнообязанных могут быть призваны раньше.
- Мобилизационный возраст снижен с 27 до 25 лет, но исключения возможны для тех, кто уже имеет военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Несмотря на законодательство о мобилизации с 25 лет, отдельные категории мужчин могут быть призваны раньше. Все зависит не только от возраста, а прежде всего от военно-учетного статуса и изменений в законодательстве.
Однако, существует ряд отсрочек, которые могут оформить лица до 25 лет. Об этом рассказывает Полина Дудчак, адвокат Адвокатского объединения АКТУМ.
Смотрите также В Минобороны напомнили, как работает автоматическая отсрочка для одной очень важной категории
Кого могут мобилизовать до 25 лет?
В Украине мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют статус военнообязанных или резервистов. В то же время закон предусматривает исключения, когда призыв возможен и до 25 лет – если лицо уже состоит на учете как военнообязанный. Ключевым является не возраст, а статус.
Если человек имеет удостоверение о приписке и находится в статусе призывника, до 25 лет он не подлежит мобилизации, кроме добровольного согласия. Зато военный билет или временное удостоверение военнообязанного означает, что лицо может быть включено в мобилизационный ресурс даже до достижения 25 лет. К таким категориям относятся те, кто уже проходил срочную службу, учился на военной кафедре и получил офицерское звание запаса, а также мужчины, которые ранее имели статус "ограниченно годный в военное время".
Обратите внимание! После изменений в законодательстве мобилизационный возраст снижен с 27 до 25 лет, а подходы к классификации пригодности были пересмотрены.
В то же время даже при наличии статуса военнообязанного лицо может иметь право на отсрочку. Закон предусматривает ее для студентов дневной формы обучения, лиц с инвалидностью, многодетных родителей, тех, кто осуществляет уход за родственниками, а также для отдельных категорий работников государственного сектора.
Что нужно знать об оформлении бронирования и отсрочек в 2026 году?
Государственные органы и предприятия критически важных отраслей могут бронировать работников от мобилизации, если они выполняют мобилизационные задачи или предоставляют услуги ВСУ. Однако, работники, которые не обновили данные в ТЦК или работают неофициально, могут не получить бронь от мобилизации.
В этом году для бронирования аграриев в Украине предприятия должны соответствовать новым критериям Минэкономики. Для статуса критически важного предприятия необходимо иметь не менее 1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий или годовой доход от 40 миллионов гривен.
Предприятия оборонной сферы могут временно бронировать военнообязанных работников, даже если они в розыске, но бронирование не отменяет ответственности за нарушение воинского учета. Соответственно бронирование может быть отменено через 45 дней, если вопрос с розыском не урегулирован.