Общая мобилизация: могут ли забрать в армию мужчин, самостоятельно воспитывающих детей

В Украине на сегодняшний день продолжается военное положение и мобилизация. Есть определенный список лиц, которых не могут забрать на службу.

Среди таких – мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей. Могут ли мобилизовать таких лиц – рассказал юрист Ростислав Кравец.

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Могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей

Как рассказал адвокат, мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, не подлежат мобилизации. Впрочем, отца-одиночку могут забрать в армию только с его согласия.

Бывают случаи, когда отцу-одиночке вручают повестку. Тогда же нужно отправить в военкомат документы, подтверждающие, что мужчина воспитывает детей самостоятельно.

Копии документов нужно направить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения в адрес военкомата,

– объяснил юрист.

Для подтверждения, что вы отец-одиночка, нужно предоставить такие документы:

свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

В Украине хотят разрешить добровольную мобилизацию старше 60

Напомним, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект. Так, нардепы хотят позволить добровольно мобилизоваться мужчинам старше 60 лет.

В то же время такая мобилизация может происходить только при определенных условиях. В настоящее время этот проект закона находится на рассмотрении профильного комитета украинского парламента.