Мобилизуют ли правоохранителей на пенсии во время военного положения

Правоохранители в возрасте 40 – 45 лет выходят на пенсию. Однако во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву.

Журналисты спросили у председателя подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, призывают ли во время мобилизации работников правоохранительных структур на пенсии.

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Мобилизуют ли правоохранителей после 45 лет

Вениславский назвал этот вопрос манипулятивным. Он заявил, что никаких ограничений на мобилизацию граждан, вышедших на пенсию после службы в правоохранительных органах в возрасте 40 – 45 лет нет.

По его словам, всех их со специального учета переводят на общий воинский учет. Поэтому они подлежат такому же призыву во время действия военного положения как и все остальные граждане Украины.

Если полицейский по состоянию здоровья признается годным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях,

– сказал Вениславский.

Напомним, что ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также говорил, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Говорится о том, что этих людей ставят на воинский учет и их могут привлечь в Силы обороны.