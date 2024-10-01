В то же время граждан, которые не проходили срочную службу, не имеют права сразу отправить на фронт. Их должны отправить в учебные центры ВСУ для получения надлежащей и полноценной военной подготовки. Только после этого таких мужчин могут отправлять в воинские части.

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Призыв тех, кто не служил срочную

Во время военного положения подготовка длиться от 7 до 20 суток. Точное количество суток зависит от конкретной специальности. Направлять мобилизованного на передний край до того, как он получил навыки надлежащей подготовки и владения оружием, категорически запрещено.

Однако на практике закон работает не всегда, отмечают юристы. Часто мобилизованные сталкиваются с различными злоупотреблениями должностных лиц военкоматов по отношению к себе.

К слову, в МОН рассказали, кто из педагогов-мужчин не получит отсрочки. Украинские мужчины-учителя имеют право на отсрочку от мобилизации, если работают на более чем 0,75 ставки нагрузки. Учителя, которые находятся в кадровом резерве, такого права не имеют. В кадровый резерв попадают педагоги, которые потеряли часы преподавания или желают работать в учреждениях на деоккупированных территориях.