В Украине возросло количество дел за уклонение от армии: мобилизуют ли с условным сроком

В Украине растет количество уголовных дел по уклонению от мобилизации. Рост количества уголовных дел совпал с ускорением темпов мобилизации в армию с начала 2023 года.

О вероятном ускорение темпов мобилизации свидетельствуют данные, которые журналисты DW получили в ответ на запрос от Офиса генпрокурора. Речь идет о количестве уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от призыва по мобилизации".

Смотрите также Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

До суда доходит каждое пятое уголовное дело об уклонении

Согласно данным прокуратуры, за первые три месяца 2023 года правоохранители зарегистрировали 1 455 новых дел против ухилянцев, что составляет уже 60% от количества подобных дел открытых за весь прошлый год.

Правда, именно эту статью начали применять только в феврале 2022 года, после того как в Украине объявили общую мобилизацию.

До этого правоохранители возбуждали дела за уклонение от призыва на срочную службу (статья 335 Уголовного кодекса) и уклонение от военного учета (статья 337 Уголовного кодекса).

В Офисе генпрокурора сообщили, что всего за 2021 год по этим статьям было открыто соответственно 733 и 178 новых производств.

В последнюю неделю февраля 2022 года правоохранители возбудили первые два дела за уклонение от мобилизации, в марте – еще 328. Правда, 46 из них в тот же месяц закрыли.

В целом, как свидетельствует статистика прокуратуры, до суда доходит каждое пятое уголовное дело об уклонении от мобилизации: в 2022 году таких было 446, за три месяца 2023 – 282.

Какое наказание светит за уклонение от мобилизации

Журналисты DW нашли в Едином госреестре судебных решений 516 приговоров, вынесенных украинскими судами по статье "Уклонение от призыва по мобилизации". Абсолютное большинство из них – обвинительные, однако дела не заканчиваются реальным наказанием.

Уголовный кодекс предусматривает уклонение от мобилизации лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Но большинство уклонистов идут на сделку со следствием и признают вину.

В результате их освобождают от наказания с испытательным сроком – чаще всего сроком на один год. В течение этого срока осужденным обычно приписывается периодически отмечаться в полиции и сообщать об изменении места жительства или работы.

Вместе с тем, журналисты приводят пример исключения, в частности, дело комплектующего кабелей из Житомирщины Алексея Б, который еще в 1994 году получил на военной кафедре звание старшего лейтенанта запаса.

В сентябре 2022 года он не явился за повесткой в пункт сбора призывников в Новограде-Волынском, попал под расследование. В январе 2023 года он пытался заключить с прокурором соглашение о признании виновности в уклонении от мобилизации.

Выступая в суде, мужчина заявил, что считает себя непригодным для военной службы по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и уровню профессиональной военной подготовки, "испытывает собственную некомпетентность в военном деле, что исключает его участие в боевых действиях как офицера".

Судья Новоград-Волынского горрайонного суда Андрей Помогаев расценил это как проявление неискренности раскаяния, отказался заверять соглашение и за месяц приговорил Алексея Б. к трехлетнему заключению.

Адвокат обвиняемого Геннадий Фрегер рассказал, что его жалобу на приговор в мае должен рассмотреть Житомирский апелляционный суд.

Могут мобилизовать с условным сроком

Как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, на середину апреля апелляционные суды успели рассмотреть лишь пару десятков подобных жалоб.

Адвокаты обращают внимание на то, что соглашения о признании виновности в уклонении от мобилизации и условные наказания могут давать обвиняемым своеобразную "индульгенцию" от последующей службы в армии.

"Наличие судимости само по себе является препятствием для призыва в армию, а еще добавляется обязанность отмечаться в полиции", – объясняет адвокат Неонила Мужиловская.

Однако Александр Горовой, управляющий партнер адвокатского объединения ALIAS, ныне служащий начальником юридической службы 115 отдельной моторизованной бригады, объясняет, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", судимость, в том числе и условная, освобождает от призыва в мирное время, при военном положении условно осужденные могут быть мобилизованы в армию.

В Минобороны тоже объясняют, что уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, поэтому осужденные за него все равно остаются на военном учете.

Судимость с таких уклонян может быть снята после окончания испытательного срока, а значит, после этого не останется никаких препятствий для повторной мобилизации.