Нужно ли разрешение военкомата для смены места жительства военнообязанных

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину действует военное положение. По закону существует норма, что призывники, военнообязанные и резервисты не могут менять место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования.

Об этом рассказывает 24 Канал и адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он отметил, что норма сообщать военкоматам об изменении фактического места жительства существует в законодательстве с 1992 года.

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"Норма действительно предусматривает обязанность призывников, военнообязанных и резервистов получать разрешение руководителя соответствующего районного (городского) Территориального центра комплектования и социальной поддержки для выезда с места жительства", – сказал Юрчак.

Действует ли норма на практике

Отметим, что место пребывания военнообязанного – это жилье, в котором человек проживает менее 6 месяцев в году. Что касается места жительства, то это юридически оформленное место, где человек имеет жилье. По закону место жительства или пребывания лица с местом регистрации его проживания не связывают. Следовательно, нет необходимости получать разрешение на выезд.

В июле прошлого года Генштаб ВСУ утвердил специальный порядок, чтобы урегулировать вопрос. Однако его отменили по требованию президента Зеленского "в целях уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования общественным мнением для его доработки с учетом изменений в законодательных актах".

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Впоследствии в Верховную Раду внесли законопроект №7522. Он предлагает разрешить свободное перемещение призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины. То есть не нужно разрешение военкомата. Однако закон до сих пор не был принят.

Следовательно, хотя норма запрета менять место жительства без разрешения военкомата существует, но она не действует на практике. Пока не стоит бояться менять место жительства.

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