Мобилизация в Украине: какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к службе

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Однако некоторые из них могут получить отсрочку по состоянию здоровья.

Об этом рассказал главный врач Британского офтальмологического центра Андрей Жук. Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) на основании Расписания болезней, утвержденного Министерством обороны Украины.

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С какими болезнями глаз не мобилизуют

Некоторые заболевания и состояние глаз могут послужить основанием для признания военнообязанного непригодным к службе в армии, среди которых:

Болезни век, слезного аппарата и конъюктивит. Непригодными будут люди со значительными нарушениями зрения из-за недостатков положения век, орбиты и конъюнктивы, те, кто имеет сращение век, резко выраженный язвенный блефарит, заболевания слезных путей, которое нельзя вылечить хирургически и тому подобное.

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Непригодными признают людей, которые имеют близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий.

Болезни мышц глаза и косоглазие. Непригодными к военной службе будут люди с парализованными мышцами глазного яблока, из-за чего все предметы двоятся в глазах, а также лица с паралитическим косоглазием.

Катаракта, "туннельное зрение", болезни хрусталика и глазного яблока. Непригодными будут признаны лица с резко выраженными болезнями склеры, роговицы, радужной оболочки, хрусталика, сосудистой оболочки глаза.

Отслоение и разрыв сетчатки. Непригодными признают лиц с отслоением и разрывом сетчатки на одном или обоих глазах с сильно нарушенной возможностью видеть.

Глаукома. Непригодными могут быть признаны лица с глаукомой в развитой стадии на обоих глазах.

Расстройства зрения и слепота. Непригодными будут признаны люди со слепотой и те, у кого нет одного или обоих глазных яблок.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, мобилизованного военнослужащего не могут сразу отправить на фронт – сначала он должен пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев.