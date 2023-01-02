Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – поздравил в эфире телемарафона украинцев с новым годом. Он пожелал здоровья и победы.

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Кулеба отметил, что уже четвертые сутки подряд Россия продолжает атаковать Киевскую область. Враг запускает дроны и ракеты.

Киевская область – форпост города Киева. Я уверен, что это может продолжаться сегодня ночью. Хочу сказать, что все силы и приведены в полную готовность. Все люди находятся на своих местах,

– заявил глава Киевской ОВА.

Кулеба заверил: если будет атака, ее отработают, как и прошлые.

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