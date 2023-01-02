Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – поздравил в эфире телемарафона украинцев с новым годом. Он пожелал здоровья и победы.
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Кулеба отметил, что уже четвертые сутки подряд Россия продолжает атаковать Киевскую область. Враг запускает дроны и ракеты.
Киевская область – форпост города Киева. Я уверен, что это может продолжаться сегодня ночью. Хочу сказать, что все силы и приведены в полную готовность. Все люди находятся на своих местах,
– заявил глава Киевской ОВА.
Кулеба заверил: если будет атака, ее отработают, как и прошлые.
Как работают защитники украинского неба
- В ночь на 2 января защитники украинского неба сбили над Киевом 22 воздушные цели, еще 3 – в небе над Киевщиной. Тем временем в ночь на 1 января воины ликвидировали 45 "Шахидов".
- Впоследствии защитники украинского неба конкретизировали, что 13 беспилотников сбили в 2022 году, еще 32 – в 2023 году.