Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – привітав в ефірі телемарафону українців з новим роком. Він побажав здоров'я та перемоги.
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Кулеба зауважив, що вже четверту добу поспіль Росія продовжує атакувати Київську область. Ворог запускає дрони та ракети.
Київська область – форпост міста Києва. Я впевнений, що це може тривати й сьогодні вночі. Хочу сказати, що всі сили та засоби приведені у повну готовність. Всі люди перебувають на своїх місцях,
– заявив голова Київської ОВА.
Кулеба запевнив: якщо буде атака, її відпрацюють, як і минулі.
Як працюють захисники українського неба
- У ніч на 2 січня захисники українського неба збили над Києвом 22 повітряні цілі, ще 3 – у небі над Київщиною. Тим часом у ніч на 1 січня воїни ліквідували 45 "Шахідів".
- Згодом захисники українського неба конкретизували, що 13 безпілотників збили у 2022 році, ще 32 – у 2023.