Не обеспечивают потребности, – Хлань рассказал, могут ли оккупанты перекидывать технику

ВСУ разрушили многие составы и логистические маршруты на Херсонщине. Поэтому оккупанты начали строить понтонные переправы. Так что поставки техники у россиян есть, но их недостаточно, оккупанты не обеспечивают свои потребности.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань. Он говорит, что россияне заранее натворили дорожные плиты у Каховской ГЭС.

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По его словам, это сделали, чтобы в случае повреждения моста они могли его быстро восстановить и продолжить опрокидывать технику.

"Там за день – два они ремонтируют мосты, пока ВСУ снова не подкорректируют их", – сказал он.

Хлань также рассказал, какие мосты в Херсонской области работают:

Антоновский железнодорожный мост не работает.

В то же время оккупанты пытаются отремонтировать Антоновский автомобильный мост, они закрыли дыры, чтобы можно было проехать по нему.

Также возле него движется понтонная переправа, которую оккупанты толкают катерами.

Но, по словам депутата, обеспечения потребностей россиян в полном объеме нет, что-то они опрокидывают, однако части.

Сейчас они монтируют возле Антоновского моста какое-нибудь инженерное сооружение из барж. Трудно представить, что это будет возможно пешеходное сообщение, будем наблюдать. Но техника по баржам двигаться точно не сможет,

– отметил Хлань.

Сергей Хлань о ситуации в Херсонской области: видео



К слову, в соцсетях 22 августа сообщили о взрывах и в самом Херсоне. Впоследствии подтвердили попадание по Антоновскому мосту – очевидцы пишут о десяти прилетах.

Обратите внимание! До сегодняшнего дня оккупанты все еще использовали Антоновский мост, который неоднократно становился мишенью украинских военных, чтобы перекидывать технику. Каковы повреждения на этот раз – пока неизвестно.