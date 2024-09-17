Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу людей с инвалидностью III группы
Источник:Бачинский и партнеры"
В связи с общей мобилизацией в Украине все мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву. Однако люди, которые имеют определенную степень инвалидности, могут получить отсрочку.
Некоторые лица с инвалидностью до сих пор имеют отсрочку от мобилизации независимо от группы инвалидности. Об этом сообщают юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
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Может ли человек с инвалидностью получить отсрочку
Как отметили специалисты, соответствии с законодательством, подлежат призыву, а значит имеют отсрочку от мобилизации лица, имеющие инвалидность.
Юристы отметили, что группа инвалидности в статье не указывается, а потому люди с инвалидностью третьей группы не подлежат мобилизации в 2024 году.
Основанием для установления 3 группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в частности его работоспособности, но требуют социальной помощи и социальной защиты,
– напомнили в адвокатском объединении.
Так, люди с инвалидностью I, II и III групп освобождаются от военной службы, но могут пойти служить по собственному желанию.
Также юристы добавили, что некоторые категории людей не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию:
- лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,
- лица, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины,
- лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов),
- лица, у которых были выявлены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.