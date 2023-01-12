Могут ли представители военкоматов приходить домой: какие обновленные правила учета
В Украине продолжает действовать военное положение, поэтому все военнообязанные могут получить повестку. Могут ли представители военкомата наведаться в военнообязанный по месту жительства, рассказываем далее.
24 Канал сообщает, что постановлением №1487 правительство утвердило новый порядок военного учета. В частности, она предусматривает визиты представителей военкоматов в военнообязанные домой во время мобилизации.
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Так, в постановлении указано, что не реже одного раза в год учетные данные карт первичного учета граждан, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:
- с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают (обучаются);
- с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала Дия;
- с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.
Для сверки и уточнения данных военнообязанных разрешается подворный или домовой обход.
Происходят такие обходы в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.
Их целью является проверка наличия и состояния военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.
В Украине изменили порядок военного учета: что именно изменилось
Согласно постановлению №1487, военнообязанных украинцев будут возвращать из-за границы. В то время как информацию о безработных военнообязанных будут передавать в ТЦК, или бывшие военкоматы.
В целом утвержден ряд изменений в процедуре военного учета, но основные нововведения предполагают, что:
- работники военкоматов смогут делать придомовые обходы для проверки данных о призывниках. Для этого ТЦК должно получить официальное разрешение от руководства населенного пункта;
- личную информацию мужчины призывного возраста смогут предоставлять центрам комплектования через мобильное приложение Дия;
- вся информация государственных баз данных будет синхронизироваться с Единым государственным реестром военнообязанных;
- принимать на работу военнообязанных могут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет;
- центры занятости будут передавать информацию о безработных военнообязанных;
- воинский учет украинцев, которые после 24 февраля уехали из Украины, будут вести дипломатические ведомства. Они будут способствовать возвращению таких граждан в Украину.