Могут ли представители военкоматов приходить домой: какие обновленные правила учета

В Украине продолжает действовать военное положение, поэтому все военнообязанные могут получить повестку. Могут ли представители военкомата наведаться в военнообязанный по месту жительства, рассказываем далее.

24 Канал сообщает, что постановлением №1487 правительство утвердило новый порядок военного учета. В частности, она предусматривает визиты представителей военкоматов в военнообязанные домой во время мобилизации.

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Так, в постановлении указано, что не реже одного раза в год учетные данные карт первичного учета граждан, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:

с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают (обучаются);

с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала Дия;

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Для сверки и уточнения данных военнообязанных разрешается подворный или домовой обход.

Происходят такие обходы в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

Их целью является проверка наличия и состояния военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

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Согласно постановлению №1487, военнообязанных украинцев будут возвращать из-за границы. В то время как информацию о безработных военнообязанных будут передавать в ТЦК, или бывшие военкоматы.

В целом утвержден ряд изменений в процедуре военного учета, но основные нововведения предполагают, что: