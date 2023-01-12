24 Канал повідомляє, що постановою №1487 уряд затвердив новий порядок військового обліку. Зокрема, вона передбачає візити представників військкоматів до військовозобов'язаних додому під час мобілізації.

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Так, у постанові вказано, що не раніше одного разу на рік облікові дані карток первинного обліку громадян, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повинні звірятися:

з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються);

з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними порталу Дія;

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Для звіряння та уточнення даних військовозобов'язаних дозволяється подвірний чи побудинковий обхід.

Відбуваються такі обходи відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Їхньою метою є перевірка наявності та стану військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

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Згідно з постановою №1487, військовозобов’язаних українців будуть повертати з-за кордону. Тоді як інформацію про безробітних військовозобов’язаних передаватимуть у ТЦК, або колишні військкомати.

Загалом затверджено низку змін у процедурі військового обліку, але основні нововведення передбачають, що: