Риски существуют, но украинская сторона делает все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и освободить территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Нельзя исключать возможности никаких провокаций, в том числе и ядерного шантажа со стороны России, ведь поведение Кремля, их беспринципность доказали, что страна-террористка способна на все, отметил Жданов.

Необходимо отключение пятого энергоблока

Подрывом дамбы на ГЭС россияне были готовы буквально выстрелить себе в ногу, утопить часть собственных войск, смыть свои позиции, чтобы сделать невозможным форсирование Днепра ВСУ в ближайшее время и совершить экоцид в Украине.

Поэтому сказать сегодня, что никто не взорвет станцию, это, наверное, было бы ошибкой. Нужно быть готовыми к любому развитию событий,

– подчеркнул военный аналитик.

Однако специалисты отмечают, если сейчас пятый энергоблок будет переведен в холодный режим, тогда вероятность аварии становится еще меньше. Не будет теплового взрыва, как это было на Чернобыльской АЭС.

Важно! 10 февраля украинское Госатомрегулирование распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не позволили выполнить это распоряжение. 8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить, но оккупанты снова игнорируют его.

Жданов оценил ситуацию на ЗАЭС: смотреть видео

Как можно остановить россиян

Вряд ли на россиян может сработать в этом случае дипломатия. Ведь на днях ЗАЭС посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы проверить ситуацию. Россияне их встретили исключением дистанционного контроля за радиационной ситуацией на станции. Украинская сторона накануне приезда делегации из МАГАТЭ перестала получать информацию о контроле радиационного фона.

Это еще раз подчеркивает невозможность переговоров и дипломатических отношений с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным, как бы он ни пытался давить на третьи страны и продвигать циничные нарративы.

Жданов убежден, что ЗАЭС освободят военным путем, однако активных действий недалеко от станции не будет, ведь она является спецобъектом.

Возможно, в случае успеха нашего контрнаступления будут созданы условия, которые россияне сделают "жест доброй воли". Я не думаю, что сегодня они готовы остаться в окружении, если будет глубокий прорыв нашей армии,

– резюмировал военный эксперт.

Как сейчас оценивается возможность провокаций на ЗАЭС