Ризики існують, але українська сторона робить усе, аби не допустити ядерної катастрофи і звільнити території Запорізької атомної електростанції. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Не можна відкидати можливості жодних провокацій, зокрема і ядерного шантажу з боку Росії, адже поведінка Кремля, їхня безпринциповість довела, що країна-терористка здатна на все, наголосив Жданов.

Необхідне відключення п'ятого енергоблока

Підривом дамби на ГЕС росіяни були готові буквально вистрелити собі в ногу, втопити частину власних військ, змити свої позиції, аби унеможливити форсування Дніпра ЗСУ найближчим часом і вчинити екоцид в Україні.

Тому сказати сьогодні, що ніхто не підірве станцію, це, певно, було б помилкою. Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій,

– підкреслив військовий аналітик.

Однак фахівці зауважують, якщо зараз п'ятий енергоблок буде переведений в холодний режим, тоді ймовірність аварії стає ще меншою. Адже не буде теплового вибуху, як це було на Чорнобильській АЕС.

Важливо! 10 лютого українське Держатомрегулювання розпорядилося перевести 5 та 6 енергоблоки в стан "холодного зупину". Але окупанти не дозволили виконати це розпорядження. 8 червня, на третій день після підриву Каховської ГЕС, український регулювальник видав аналогічне розпорядження, яке закликав негайно виконати, але окупанти знову ігнорують його.

Жданов оцінив ситуацію на ЗАЕС: дивитися відео

Як можна зупинити росіян

Навряд на росіян може спрацювати в цьому випадку дипломатія. Адже днями ЗАЕС відвідала делегація МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі, аби перевірити ситуацію. Росіяни їх зустріли виключенням дистанційного контролю за радіаційною ситуацією на станції. Українська сторона напередодні приїзду делегації з МАГАТЕ перестала отримувати інформацію про контроль за радіаційним фоном.

Це вкотре підкреслює неможливість перемовин і дипломатичних стосунків з Росією і її диктатором Владіміром Путіним, як би він не намагався тиснути на треті країни і просувати цинічні наративи.

Жданов переконаний, що ЗАЕС звільнять військовим шляхом, однак активних дій неподалік станції не буде, адже вона є спецоб'єктом.

Можливо, в разі успіху нашого контрнаступу будуть створені умови, що росіяни зроблять "жест доброї волі". Я не думаю, що сьогодні вони готові залишитися в оточенні, якщо буде глибокий прорив нашого війська,

– резюмував військовий експерт.

Як зараз оцінюється можливість провокацій на ЗАЕС