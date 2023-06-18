Партизанський рух повідомив, що наразі інформації про те, від чого вакцина, немає. Проте напередодні партизани повідомляли, що ворогів у Херсонській області вже скосила холера.

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Навіщо Кремль почав вакцинацію

Росія поспіхом почала вакцинувати людей в Голій Пристані, Новій Каховці та Старій Збур'ївці. Всі ці населені пункти Херсонської області окуповані росіянами. Вакцинацію вороги проводять поспіхом.

Це черговий доказ того, що божевільні готуються вчинити черговий акт екологічного тероризму! Дуже сподіваємося, що все обернеться, але знаючи Росію шанси невеликі,

– заявили партизани руху "Атеш".

Вакцинують росіяни тільки своїх військових, колаборантів та мешканців, які мають російський паспорт.

Натомість мешканців окупованих територій, які мають тільки українські документи, вороги до вакцинації не допускають. Партизани нагадують, що такі вчинки окупантів – це факт геноциду. Адже росіяни спеціально не дозволяють вакцинуватись тим українцям, які не хочуть мати приналежність до ворога.

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