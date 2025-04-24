Путину нужно что-то показать 9 мая: способны ли россияне продвинуться к Днепропетровщине

Для российского диктатора Владимира Путина крайне важно продемонстрировать хоть какие-то достижения к 9 мая – "сакральной" дате в его политическом календаре. По всей вероятности, он мог отдать приказ российской армии прорваться в направлении Днепропетровской области.

Впрочем, вряд ли оккупанты способны преодолеть даже те 5 – 6 километров, оставшихся до административной границы. В эфире 24 Канала ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман объяснил, почему такой план выглядит маловероятным.

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Какие шансы имеет враг продвинуться в Днепропетровскую область

Украинские бойцы, ссылаясь на российских пленных, рассказывают, что до 9 мая Россия поставила себе цель выйти как минимум на Покровско-Новопавловское направление. Где-то посередине этого фронта есть также плацдарм, с которого враг пытается продвигаться в направлении Днепропетровской области.

Вероятно, планируется, чтобы к этой дате Путин мог объявить: или о завершении так называемой "СВО" в этой части, или о начале новой фазы – антитеррористической операции уже на территории Днепропетровской области, против политического руководства Украины.

По словам Гетьмана, попытки выйти к административной границе Днепропетровской области – это исключительно политическая задача. Потому что на самом деле, когда планируются боевые действия – и наступление, и оборона – то учитывают рельеф местности, погодные условия, ресурсы, силы врага и тому подобное.

Административные границы – условные. В поле нет ни одной физической линии, которая бы отделяла, скажем, Донецкую область от Днепропетровской. Они существуют разве что на политических картах. Но для публичных заявлений, которые хочет сделать Путин, эта граница может иметь символическое значение.

Заметим! В начале апреля CNN обнародовало материал о возможной подготовке России к прорыву на территорию Днепропетровщины. Председатель Днепропетровского облсовета прокомментировал публикацию, отметив, что определенная активизация российских войск действительно наблюдается, однако линию области враг не пересекал. Он призвал критически воспринимать подобные сообщения.

До границы с Днепропетровщиной осталось 5 – 6 километров, в зависимости от того, откуда считать. Но учитывая темпы продвижения врага, вряд ли им удастся достичь этой цели.

С такой скоростью, с которой они продвигаются, не факт, что смогут это сделать,

– предположил ветеран российско-украинской войны.

Украине важно удерживать позиции и вести боевые действия именно в тех районах, где существует угроза окружения или захвата населенных пунктов. Например, у Покровска бои продолжаются уже более полугода.

С военной точки зрения, граница между областями – это, по сути, формальность. Она не влияет на тактическое планирование на поле боя.

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