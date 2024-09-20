Экс-глава ЦРУ ответил, есть ли в Кремле те, кто сможет "убрать" Путина

В последнее время Владимир Путин прибегает к действиям, которые расшатывают доверие российских элит. Президент России продолжает чистки в военно-политическом руководстве страны, игнорируя внутренние проблемы, в частности Курскую операцию ВСУ.

Генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сказал 24 Каналу, простят ли российские элиты Владимиру Путину его провал в Курской области.

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Путин перестраховался

По мнению бывшего директора ЦРУ, Владимир Путин находится в сильной позиции. Любой, кто бросает ему вызов не выживает. Российский диктатор отравляет, подрывает, убивает их.

Если вы собираетесь преследовать Путина, то страховые компании точно не застрахуют вашу жизнь,

– в шутку сказал Петреус.

Он отметил, что глава Кремля устранил всех, кто мог бы ему противостоять. Поэтому сейчас в России каждый, кто занимает руководящую должность, верный диктатору, ведь они получили свое кресло прежде всего благодаря лояльности к Путину, а уже потом учитывая уровень их компетенции.

Ни российские элиты, ни олигархи точно не собираются "убирать" Путина. Диктатор обогатил их состоянием,

– добавил генерал США в отставке.

К слову, несмотря на такую лояльность российских элит, Владимир Путин панически боится за свою жизнь. Паранойя диктатора не знает границ и уже дошло до того, что он продвигает своих охранников в политику. В частности, в июне Путин назначил своего бывшего охранника Алексея Дюмина личным советником.

Кроме того, президент России носит одежду из специальной ткани – кевлара. То есть у него сама одежда является бронежилетом.