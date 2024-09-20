Генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус сказав 24 Каналу, чи пробачать російські еліти Владіміру Путіну його провал у Курській області.

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Путін перестрахувався

На думку колишнього директора ЦРУ, Владімір Путін перебуває у сильній позиції. Будь-хто, хто кидає йому виклик не виживає. Російський диктатор отруює, підриває, вбиває їх.

Якщо ви збираєтеся переслідувати Путіна, то страхові компанії точно не застрахують ваше життя,

– жартома мовив Петреус.

Він наголосив, що глава Кремля усунув усіх, хто міг би йому протистояти. Тож зараз у Росії кожен, хто обіймає керівну посаду, вірний диктатору, адже вони отримали своє крісло насамперед завдяки лояльності до Путіна, а вже потім зважаючи на рівень їх компетенції.

Ні російські еліти, ні олігархи точно не збирають "прибирати" Путіна. Диктатор збагатив їх статками,

– додав генерал США у відставці.

До слова, попри таку лояльність російських еліт, Владімір Путін панічно боїться за своє життя. Параноя диктатора не знає меж й вже дійшло до того, що він просуває своїх охоронців у політику. Зокрема, у червні Путін призначив свого колишнього охоронця Алєксєя Дюміна особистим радником.

Крім того, президент Росії носить одяг зі спеціальної тканини – кевлару. Тобто у нього сам одяг є бронежилетом.