Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін носить одяг зі спеціальної тканини – кевлару.

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"У нього сам одяг є бронежилетом. Здається, що це звичайний костюм, як у всіх інших. Насправді це пальто та костюм, які зроблені з кевлару. Навіть сорочка у нього зроблена з кевлару. Тобто це спеціальна тканина, яка вже має властивості легкого бронежилета. Цілком ймовірно, що він щось таке одягає", – припустив він.

Охоронці Путіна стають політиками

Сергій Жирнов зазначив, що у Путіна величезний апарат охорони. Федеральна служба охорони налічує 40 тисяч осіб, служба охорони президента – 5 тисяч. Диктатор боїться навіть своїх людей, тому часто робить їх політиками.

Його охороняє величезна кількість людей. Він своїх людей боїться, тому просуває їх, щоб вони йому служили. Мало не 10 колишніх охоронців Путіна були просунуті в політику. Останній – це Дюмін,

– підкреслив ексагент КДБ.

Зауважимо, що Путін призначив свого колишнього охоронця Алєксєя Дюміна особистим радником.

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