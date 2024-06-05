Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що один з британських експертів по бронежилетах вказав на ознаки, які підтверджують, що Путін дійсно ходить в бронежилеті на публіці.
Дивіться також Найближча людина Путіна і новий Берія: хто такий Алєксєй Дюмін і чи стане він наступником царя
Путін не довіряє своїм людям
Як наголосив Шейтельман, в матеріалі повідомляли, що Путін точно перебував в бронежилеті під час 9 травня. Очевидно, що він боїться власної армії.
Був бронежилет на нього 9 травня. А що таке 9 травня? Чому 9 травня йому треба було бронежилет? Бо 12 травня звільнили Шойгу, після чого почалися арешти в міноборони. Уявіть, Путін приймає парад в людей, які сідають в тюрму один з одним. Зрозуміло, що він боїться армії,
– сказав Шейтельман.
Зрозуміло, що Путін також боїться і спецслужб. Його загалом лякають не демократи та опозиціонери ззовні, а власна команда.
Крім того, версія з бронежилетом пояснює те, чому Путін інколи неприродно рухається на публіці. Часто його рухи мають досить дивний вигляд.
Я не міг зрозуміти, чому на деяких виступах Путін його тіло рухається неприродно. Права рука не знає, що робить ліва. Зрозуміло, що це був бронежилет. Нам на користь все, що є фактором нестабільності в Росії. А те, що президент Росії має вдягати бронежилет – це фактор нестабільності,
– сказав Шейтельман.
Ситуація в Росії: коротко
- Видання The Moscow Times пише, що щонайменше з 2023 року Путін з'являється на публіці у бронежилеті. Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер розповів, по чому видно, що диктатор ходить в бронежилеті.
- У Росії стався великий збій в роботі електронних сервісів. За цим стоять кіберфахівці ГУР.
- Станом на 5 червня Росія втратила понад 513 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7806 танків, 15036 бойових броньованих машин, 13385 артилерійських систем, 1092 РСЗВ, 830 засобів ППО тощо.