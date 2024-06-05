Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что один из британских экспертов по бронежилетам указал на признаки, которые подтверждают, что Путин действительно ходит в бронежилете на публике.

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Путин не доверяет своим людям

Как отметил Шейтельман, в материале сообщали, что Путин точно находился в бронежилете во время 9 мая. Очевидно, что он боится собственной армии.

Был бронежилет на нем 9 мая. А что такое 9 мая? Почему 9 мая ему надо было бронежилет? Потому что 12 мая уволили Шойгу, после чего начались аресты в минобороны. Представьте, Путин принимает парад у людей, которые садятся в тюрьму друг с другом. Понятно, что он боится армии,

– сказал Шейтельман.

Понятно, что Путин также боится и спецслужб. Его в целом пугают не демократы и оппозиционеры извне, а собственная команда.

Кроме того, версия с бронежилетом объясняет то, почему Путин иногда неестественно двигается на публике. Часто его движения имеют довольно странный вид.

Я не мог понять, почему на некоторых выступлениях Путин его тело движется неестественно. Правая рука не знает, что делает левая. Понятно, что это был бронежилет. Нам на пользу все, что является фактором нестабильности в России. А то, что президент России должен надевать бронежилет – это фактор нестабильности,

– сказал Шейтельман.

Ситуация в России: кратко