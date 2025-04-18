Первый – это может быть угроза именно в сторону России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Здесь может быть два сценария. Первый – это действительно определенная угроза, определенное предупреждение, которое высказывается России. То есть это намек в сторону Кремля, что "нам надоело то, что происходит, мы выйдем из переговоров, прежде всего – с Россией", – предположил он.

В таком случае санкции против России останутся, возможно, даже усилятся. Ситуация на нефтяном рынке для России может развиваться еще хуже, чем сейчас. Также может продолжиться поддержка Украины со стороны США, хотя бы на том уровне, как было определено администрацией экс-лидера Штатов Джо Байдена.

"Омовения рук" не будет

Игорь Рейтерович отметил, что второй сценарий – менее оптимистичный. Он предполагает то, что американцы выходят из всех переговоров и говорят: "Разбираетесь сами. Пусть Европа занимается этими вопросами". Однако это маловероятно по ряду причин.

В этот сценарий я меньше верю, потому что Трамп очень залез в эту тему. И США является государством, которое имеет глобальные интересы. Сейчас просто отказаться от решения проблемы российско-украинской войны не получится. "Омовение рук" нанесет колоссальный удар по имиджу США и конкретно Дональда Трампа, чего они не могут себе позволить,

– считает он.

Трамп не будет подыгрывать России

Политолог подчеркнул, что в четверг, 17 апреля состоялась первая встреча на трехстороннем уровне Украина – Европа – США. Речь идет о встрече украинской делегации с представителями США и "коалиции желающих" в Париже. Это свидетельствует о том, что Штаты и в дальнейшем будут оставаться в Европе.

Поэтому мы наконец пришли к сценарию, который прогнозировался, как только Трамп стал президентом, что если у него не получится быстро решить проблему, он в какой-то степени от нее самоустранится с точки зрения активных действий. Но он не начнет полностью подыгрывать России, защищать ее. Нет, он просто переложит это больше на плечи Евросоюза,

– сказал Рейтерович.

С другой стороны, по его словам, есть маленькая вероятность, что в ближайшие дни может быть попытка объявить какое-то перемирие. Россия может на это пойти, чтобы не отпускать Дональда Трампа. В Кремле считают, что могут дожать его до определенного сценария, который будет выгоден России.