Перший – це може бути погроза саме у бік Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Тут може бути два сценарії. Перший – це дійсно певна погроза, певне попередження, яке висловлюється Росії. Тобто це натяк у бік Кремля, що «нам набридло те, що відбувається, ми вийдемо з переговорів, передусім – з Росією", – припустив він.

У такому випадку санкції проти Росії залишаться, можливо, навіть посиляться. Ситуація на нафтовому ринку для Росії може розвиватися ще гірше, ніж зараз. Також може продовжитися підтримка України з боку США, хоча б на тому рівні, як було визначено адміністрацією екслідера Штатів Джо Байдена.

"Омивання рук" не буде

Ігор Рейтерович зазначив, що другий сценарій – менш оптимістичний. Він передбачає те, що американці виходять з усіх переговорів та кажуть: "Розбираєтеся самі. Хай Європа займається цими питаннями". Однак це малоймовірно через низку причин.

У цей сценарій я менше вірю, тому що Трамп дуже заліз в цю тему. І США є державою, яка має глобальні інтереси. Зараз просто відмовитися від розв’язання проблеми російсько-української війни не вийде. "Омивання рук" завдасть колосального удару по іміджу США і конкретно Дональда Трампа, чого вони не можуть собі дозволити,

– вважає він.

Трамп не підіграватиме Росії

Політолог підкреслив, що у четвер, 17 квітня відбулась перша зустріч на тристоронньому рівні Україна – Європа – США. Мовиться про зустріч української делегації з представниками США та "коаліції охочих" у Парижі. Це свідчить про те, що Штати і надалі залишатимуться у Європі.

Тому ми нарешті прийшли до сценарію, який прогнозувався, як тільки Трамп став президентом, що якщо у нього не вийде швидко розв'язати проблему, він якоюсь мірою від неї самоусунеться з погляду активних дій. Але він не почне повністю підігравати Росії, захищати її. Ні, він просто перекладе це більше на плечі Євросоюзу,

– сказав Рейтерович.

З іншого боку, за його словами, є маленька ймовірність, що найближчими днями може бути спроба оголосити якесь перемир'я. Росія може на це піти, щоб не відпускати Дональда Трампа. У Кремлі вважають, що можуть дотиснути його до певного сценарію, який буде вигідний Росії.