Могут ли силой удерживать в ТЦК: объяснение адвоката

Во время действия военного положения по всей территории Украины действует закон о мобилизации. Однако даже при получении всех необходимых документов бывают случаи задержания работниками ТЦК.

Из-за недостаточной осведомленности граждан о своих правах часто возникают ситуации, не имеющие законных оснований. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Могут ли ТЦК задерживать людей?

Адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный отметил, что работники ТЦК не могут задерживать или силой удерживать граждан. Процедуру задержания имеют право проводить только работники полиции.

Работники ТЦК не были и не наделены полномочиями на осуществление принудительных действий. В то же время большинство людей из-за правового нигилизма соглашаются и едут добровольно,

– отметил адвокат.

Он добавил, что даже административное нарушение или игнорирование повестки не дают право ТЦК забирать или задерживать человека.

Документы, которые нужно брать в ТЦК:

паспорт и идентификационный код;

военно-учетный документ;

справка о составе семьи, свидетельства о рождении детей или удостоверение многодетной семьи;

документы, подтверждающие уход за лицами с инвалидностью;

медицинские справки, полная история болезни и заключение ВКК.

