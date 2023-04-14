Могут ли украинцу вручить повестку прямо на границе

В Украине длится военное положение и мобилизация. Адвокат рассказал, могут ли украинцам вручить повестку прямо на границе.

Адвокат Тарас Никифорчук заявил, что на границе украинцам нет права вручать повестки. У пограничников нет таких полномочий.

Обратите внимание В Ивано-Франковске скандал из-за жестокого вручения повестки: как реагирует ТЦК

Получить повестку можно где угодно, но не на границе,

– заявил Никифорчук.

Если человек пересек границу незаконно, сотрудники пограничной службы составляют протокол, а затем передают его в суд.

Будут ли раздавать повестки через Дию

Михаил Подоляк ответил на интересующий многих украинцев вопрос: будут ли раздавать в Украине повестки через Дию. Советник главы Офиса Президента отметил, что существует 3 аспекта, которые влияют на этот процесс.

Сейчас в Украине – контролируемый процесс мобилизации. Этим достаточно эффективно занимаются Минобороны и ВСУ.

Подоляк отметил, что для того, чтобы начать раздавать повестки через Дию, нужно изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве. В то же время советник главы ОП подчеркнул: сейчас в этом сейчас нет нужды.

Кроме того, достаточно эффективно работают украинские ТЦК. Определенные ошибки есть. В то же время, их оперативно и качественно исправляют.