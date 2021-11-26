Могут ли украинцы следующего президента выбирать онлайн: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский поделился, могут ли следующие президентские выборы проходить онлайн. В частности, смогут ли украинцы голосовать через сервис "Дия".

Ранее власти отмечали, что параллельно с обычным голосованием выборы могут проходить и онлайн. Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что это возможно.

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Можно ли будет голосовать через сервис "Дия"

По словам Зеленского, продолжается работа насчет цифровизации выбора. ОП сотрудничает с двумя компаниями, Microsoft и Apple над разработкой цифровой таможни, электронных выборов и осуществления переписи населения.

Могут ли быть онлайн-выборы? Да. Будут ли они через Дию? Отнюдь не факт,

– сказал президент.

Он добавил, что для этого нужно решение Верховной Рады. Однако в любом случае люди смогут голосовать и офлайн.

Могут ли президента выбирать нардепы

У Зеленского также спросили, есть ли вероятность, что президента будет выбирать не народ, а народные депутаты. Глава государства заверил, что такого не будет, поскольку тогда нужно менять государственное устройство.

"Депутаты не будут выбирать президента... такого не будет", – подытожил Зеленский.