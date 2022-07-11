Игра для запугивания европейцев, – журналист о возможном полном отключении газа рф во Франции
Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что россия может полностью отключить газ, поэтому страна должна готовиться к этому. Эксперты говорят, что так страна-террорист хочет запугать европейцев.
Об этом 24 каналу сообщил журналист из Франции Максим Соколов. Он заявил, что на самом деле российский газ во Францию уже не поступает.
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По его словам, по ответвлению от ветки ПП-1 уже сегодня Франция не получает ничего из российского газа.
Не знаю, правдивая ли это информация, но говорят, что это из-за ремонта на ветке "Северного потока-1" или это просто такая игра россиян, чтобы запугать европейцев уже летом,
– заявил Соколов.
Он говорит, что есть информация о том, что Канада предоставит турбину Германии, а та в свою очередь – турбину россии, чтобы она починила ветвь "Северного потока-1". Но, по мнению журналиста, этот газ более важен для Германии, чем для Франции.
"На самом деле Франция получает только 17% от общего объема российского газа. А большинство газа страна получает от Норвегии, Алжира, Катара", – заметил Соколов.
По его словам, Франция в этом плане диверсифицированная страна и ажиотажа по поводу отключения российского газа нет. "Возможно, лето сейчас. Поэтому осенью увидим, чем это обернется для Франции", – ответил он.
Журналист добавил, что с 1 января 2023 года правительство не будет замораживать тарифы на электроэнергию и газ, поэтому цены вырастут.
Однако это помогло раньше, когда по всему миру выросли цены на газ – во Франции они тогда не выросли из-за субвенций. "Это стоило бюджету 12 миллионов евро, и многие считают, что это и помогло Макрону победить на выборах", – сказал Соколов.
Позиция Франции по отношению к энергоносителям: коротко
- Еще в апреле Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе. Президент заявил, что поддерживает эмбарго на российские энергоносители.
- Страна также призвала европейских партнеров прекратить импорт российской нефти.
- Впоследствии Макрон заявил, что Франция намерена стать первым крупным государством, которое откажется от использования нефти, газа и угля.
- Ранее стало известно, что Франция больше не будет получать российский газ через немецкий трубопровод. Это произошло из-за "физического прекращения потока между Францией и Германией".
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