Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что россия может полностью отключить газ, поэтому страна должна готовиться к этому. Эксперты говорят, что так страна-террорист хочет запугать европейцев.

Об этом 24 каналу сообщил журналист из Франции Максим Соколов. Он заявил, что на самом деле российский газ во Францию уже не поступает.

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По его словам, по ответвлению от ветки ПП-1 уже сегодня Франция не получает ничего из российского газа.

Не знаю, правдивая ли это информация, но говорят, что это из-за ремонта на ветке "Северного потока-1" или это просто такая игра россиян, чтобы запугать европейцев уже летом,

– заявил Соколов.

Он говорит, что есть информация о том, что Канада предоставит турбину Германии, а та в свою очередь – турбину россии, чтобы она починила ветвь "Северного потока-1". Но, по мнению журналиста, этот газ более важен для Германии, чем для Франции.

"На самом деле Франция получает только 17% от общего объема российского газа. А большинство газа страна получает от Норвегии, Алжира, Катара", – заметил Соколов.

По его словам, Франция в этом плане диверсифицированная страна и ажиотажа по поводу отключения российского газа нет. "Возможно, лето сейчас. Поэтому осенью увидим, чем это обернется для Франции", – ответил он.

Журналист добавил, что с 1 января 2023 года правительство не будет замораживать тарифы на электроэнергию и газ, поэтому цены вырастут.

Однако это помогло раньше, когда по всему миру выросли цены на газ – во Франции они тогда не выросли из-за субвенций. "Это стоило бюджету 12 миллионов евро, и многие считают, что это и помогло Макрону победить на выборах", – сказал Соколов.

Позиция Франции по отношению к энергоносителям: коротко

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