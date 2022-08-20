Могут ли США вступить в войну против россии: эксперт назвал 5 сценариев

Пока идет война в Украине, вероятность прямого столкновения США и россии существует. Это возможно по, как минимум, 5 сценариям.

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что все зависит от дальнейшего развития событий. По словам ученого, есть 5 сценариев вступления США в войну.

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Сценарии вступления США в войну по прогнозам Миршаймера

Сценарий первый. Наиболее вероятным Джон Миршаймер считает вступление США в войну с россией, если кремлю удастся добиться своих целей и победы в войне. Однако ВСУ каждый день доказывают, что такой сценарий почти невозможен.

Сценарий второй. Профессор считает, что Вашингтон может вмешаться в войну, если она не завершится в течение года.

Сценарий третий. Для помощи Украине США могут отправить свои сухопутные войска.

Сценарий четвертый. США вмешаются в войну, желая самостоятельно изменить ход боевых действий.

Сценарий пятый. По мнению Миршаймера, может произойти "преднамеренная эскалация", что якобы США против своей воли вовлекаются в войну по неожиданному развитию "разворачивающихся восходящей спиралью событий".

В Великобритании и США напомнили россии о 5 статье НАТО

Депутат британского парламента от Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил, что умышленная утечка радиации на Запорожской АЭС, которую могут повлечь за собой действия оккупантов, можно считать нарушением статьи 5 устава Альянса о коллективной безопасности и нападением на НАТО. Причина этого проста – радиация может накрыть страны Альянса.

Такое же мнение озвучил и член Палаты представителей США Адам Кинзингер.

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