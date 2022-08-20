Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер відзначив, що все залежить від подальшого розвитку подій. За словами вченого, є 5 сценаріїв вступу США у війну.

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Сценарії вступу США у війну за прогнозами Міршаймера

Сценарій перший. Найбільш ймовірним Джон Міршаймер вважає вступ США у війну з росією, якщо кремлю таки вдасться досягти своїх цілей і перемоги у війні. Однак ЗСУ щодня доводять, що такий сценарій майже неможливий.

Сценарій другий. Професор вважає, що Вашингтон може втрутитися у війну, якщо вона не завершиться протягом року.

Сценарій третій. Для допомоги Україні США можуть надіслати свої сухопутні війська.

Сценарій четвертий. США втрутяться у війну, бажаючи самостійно змінити хід бойових дій.

Сценарій п'ятий. На думку Міршаймера, може відбутися "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну за несподіваним розвитком подій, що "розгортається висхідною спіраллю".

У Великій Британії та США нагадали росії про 5 статтю НАТО

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд заявив, що навмисний витік радіації на Запорізькій АЕС, який можуть спричинити дії окупантів, можна вважати порушенням статті 5 статуту Альянсу про колективну безпеку й нападом на НАТО. Причина цього проста – радіація може накрити країни Альянсу.

Таку ж думку озвучив і член Палати представників США Адам Кінзінгер.

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