Нашли ли Силы обороны возможность противодействовать носителям КАБов: в Воздушных силах ответили
В попытках захватить территорию Украины российские захватчики время от времени применяют управляемые авиационные бомбы. В Воздушных силах ответили, есть ли сейчас возможность противодействия носителями этих КАБов.
Всего в течение ночи украинские защитники уничтожили 23 дрона-камикадзе типа “Шахед”. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Можно ли сейчас противодействовать носителям КАБов
Представитель Воздушных сил рассказал, что в частности, за последние сутки противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами. Две таких было выпущено из Белгородской области.
По управляемым авиационным бомбам мы можем тоже что-то попробовать применять, однако если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет и будет ли результат от этого,
– заметил он.
Поэтому, по словам Игната, единственным правильным решением будет уничтожение именно летательных аппаратов, то есть самолетов противника. Он добавил, что Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают надоедать врагу на достаточно больших расстояниях.
Впрочем, как отметил спикер, пока Воздушные силы требуют значительно больше инструментов, чтобы противодействовать обстрелам противника.
Ночью враг выпустил "Шахеды": что известно об атаке
- В ночь на 20 февраля агрессор атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.
- К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
- В Воздушных силах отметили, что в результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- В Силах обороны Юга отметили, что в их операционной зоне сбито 4 дрона-камикадзе. В частности, по одному "Шахеду" уничтожили в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.
- В частности, начальник Полтавской ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали область. Так, в Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом агрессора оказался промышленный объект. В результате обстрела вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.