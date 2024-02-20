Нашли ли Силы обороны возможность противодействовать носителям КАБов: в Воздушных силах ответили

В попытках захватить территорию Украины российские захватчики время от времени применяют управляемые авиационные бомбы. В Воздушных силах ответили, есть ли сейчас возможность противодействия носителями этих КАБов.

Всего в течение ночи украинские защитники уничтожили 23 дрона-камикадзе типа “Шахед”. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Можно ли сейчас противодействовать носителям КАБов

Представитель Воздушных сил рассказал, что в частности, за последние сутки противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами. Две таких было выпущено из Белгородской области.

По управляемым авиационным бомбам мы можем тоже что-то попробовать применять, однако если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет и будет ли результат от этого,

– заметил он.

Поэтому, по словам Игната, единственным правильным решением будет уничтожение именно летательных аппаратов, то есть самолетов противника. Он добавил, что Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают надоедать врагу на достаточно больших расстояниях.

Впрочем, как отметил спикер, пока Воздушные силы требуют значительно больше инструментов, чтобы противодействовать обстрелам противника.

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