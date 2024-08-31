Согласно закону о мобилизации, ТЦК может обратиться в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами.

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Что будет дальше

Затем суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством. Решение суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

На следующий день после того, как человек выполнил свой долг, например, обновил данные, ТЦК направляет сообщение об этом в исполнительную службу.

Ограничение в праве управления транспортным средством во время мобилизации снимает исполнительная служба.

Напомним, что у граждан, которые владеют более чем одним автомобилем, могут изымать транспортные средства для нужд армии. Временно изъятые машины должны быть возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации.