Відповідно до закону про мобілізацію, ТЦК може звернутися до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами.

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Що буде далі

Потім суд ухвалюватиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом. Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Наступного дня після того, як чоловік виконав свій обов'язок, наприклад, оновив дані, ТЦК надсилає повідомлення про це до виконавчої служби.

Обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації знімає виконавча служба.

Нагадаємо, що у громадян, які володіють більше ніж одним автомобілем, можуть вилучати транспортні засоби задля потреб армії. Тимчасово вилучені автівки повинні бути повернуті власникам протягом 30 днів після демобілізації.