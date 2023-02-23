Общая мобилизация: законно ли заполнять повестку прямо перед вручением
В Украине вручить повестку могут в любом месте. А вот законно ли заполнять ее прямо на месте выдачи – рассказали юристы.
Так, повестку могут вручить на работе, на улице и даже возле входа в метро. Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, могут ли повестку заполнять прямо перед вручением.
Обратите внимание Вручение повестки: какое наказание предусмотрено за неявку
Заполнение повестки перед вручением – законно ли это
По словам юристки, повестку могут заполнять перед вручением и это вполне законно. Однако это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка или если он это делает лично.
После этого военнообязанный мужчина получает повестку, а у представителя ТЦК остается "корешок" и бланк с подписью о получении повестки.
Какие есть виды повесток
- Повестка для уточнения данных,
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии,
- Повестка-призыв на срочную службу,
- Мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину сочли годным к службе.
Что должно быть в повестке
- ФИО, год рождения и адрес;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;
- уточнение по необходимым документам;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Что будет за отказ от повестки
Если военнообязанный гражданин отказывается ставить подпись о получении повестки, то требование ему будет озвучено повторно, но уже в присутствии свидетелей. Тогда, если человек дальше отказывается выполнять правила военного учета, к нему могут применять административную или уголовную ответственность.
Отметим, что административная ответственность – это штраф от 510 до 1 700 гривен. Уголовное – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.