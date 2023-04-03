Могут находиться незаконно: в Минкульте рассказали о гражданских на территории Лавры

На территории Киево-Печерской лавры есть граждане, которые могут находиться там незаконно. Министр культуры Александр Ткаченко предположил, кем могут быть эти люди.

Александр Ткаченко в эфире телемарафона также рассказал о том, как в дальнейшем буду действовать комиссия на территории Лавры. 24 Канал.

Смотрите также Агентство по всей Украине, – экссотрудник КГБ о связях УПЦ МП со спецслужбами России

Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы,

– отметил Ткаченко.

По его словам, на территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свеч). Это могут быть работники этих предприятий. Также, по словам министра, на территории Лавры последние 2 – 3 дня находились неизвестные люди.

Как будет действовать комиссия Минкульта в дальнейшем

Комиссия Минкульта снова попытается попасть в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой.

Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.

Главное о событиях в Киево-Печерской лавре

Священники УПЦ МП еще 29 марта должны были покинуть территорию Киево-Печерской Лавры. Тем не менее, они все еще остаются там, московские попы проводят в Лавре службу.

Комиссию Министерства культуры, которая должна проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и верующие УПЦ МП.

Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ. Епифаний утвердил его исполняющим обязанности наместника Лавры. Впрочем, митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотиша) за переход в ВЦУ.