Могут отправить и на Донбасс, – в теробороне не исключили перемещение между областями

Начался призыв резервистов Вооруженных Сил, на очереди – резервисты Сил теробороны. В случае необходимости в ТрО могут произойти перемещения.

Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель командующего Сил теробороны Сергей Собко. Он отметил, что призыв резервистов в воинские части теробороны будет производиться в ближайшее время с принятием соответствующего решения.

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Могут возникать разные обстоятельства, – Собко

Эти мероприятия будут осуществляться в рамках проведения учебного собрания с военнослужащими теробороны, отметил Сергей Собко.

"Мероприятия, которые будут выполнять наши резервисты, исключительно осуществляются в рамках подготовки к выполнению будущих задач ТрО", – сказал заместитель командующего Сил теробороны.

В ответ на вопрос о том, будет ли отдельное лицо из Сил теробороны действовать в том месте и той области, где его призовут, он сказал: "Да, совершенно верно, это один из принципов ведения ТрО".

Сергей Собко о призыве резервистов: смотрите видео

Каждый мужчина или женщина будет в первую очередь прилагать усилия для защиты своего дома, улицы и села или города, сказал Сергей Собко.

Он добавил, что могут возникать разные обстоятельства и, согласно закону Украины о нацсопротивлении, предусмотрен такой вариант, что военнослужащие Сил теробороны могут выполнять задачи и за пределами своих районов дислокации.

Перемещение Сил теробороны не исключают

Сергей Собко, отвечая на вопрос о том, могут ли войска из теробороны теоретически отправить на Донбасс, сказал: "Теоретически, конечно, могут. И это не значит, что это плохо".

Например, обстановка обостряется в Ровненской области и находящихся там сил недостаточно, чтобы ее стабилизировать. А в соседних областях – есть части ТрО, которые вообще не привлечены. Поэтому, возможно, не исключается такой вариант, что примут решение для перемещения этих сил и средств для стабилизации ситуации. Сергей Собко Заместитель командующего Сил теробороны

В то же время, заместитель командующего Сил теробороны подчеркнул, что в благоприятных условиях принцип территориальности должен работать.

Призыв резервистов в Украине: коротко