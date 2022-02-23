Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник командувача Сил тероборони Сергій Собко. Він зазначив, що призов резервістів у військові частини тероборони буде здійснюватись найближчим часом з прийняттям відповідного рішення.

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Можуть виникати різні обставини, – Собко

Ці заходи здійснюватимуться у межах проведення навчальних зборів з військовослужбовцями тероборони, зазначив Сергій Собко.

"Заходи, які будуть виконувати наші резервісти, виключно здійснюються в рамках підготовки до виконання майбутніх завдань ТрО", – сказав заступник командувача Сил тероборони.

У відповідь на запитання про те, чи окрема особа з Сил тероборони діятиме в тому місці та тій області, де її призвуть, він сказав: "Так, абсолютно вірно, це один з принципів ведення ТрО".

Сергій Собко про призов резервістів: дивіться відео

Кожний чоловік чи жінка буде в першу чергу докладати зусиль для захисту свого будинку, вулиці й села чи міста, сказав Сергій Собко.

Він додав, що можуть виникати різні обставини і, згідно зі законом України про нацспротив, передбачено такий варіант, що військовослужбовці Сил тероборони можуть виконувати завдання і поза межами своїх районів дислокації.

Переміщення Сил тероборони не виключають

Сергій Собко, відповідаючи на питання про те, чи війська з тероборони, теоретично, можуть відправити на Донбас, сказав: "Теоретично, звичайно, можуть. І це не означає, що це погано".

Наприклад, обстановка загострюється у Рівненській області і сил, які там перебувають, недостатньо, щоб її стабілізувати. А в сусідніх областях – є частини ТрО, які взагалі не залучені. Тому, можливо, не виключається такий варіант, що ухвалять рішення для переміщення цих сил та засобів з метою стабілізації ситуації. Сергій Собко Заступник командувача Сил тероборони

Водночас заступник командувача Сил тероборони наголосив, що в сприятливих умовах принцип територіальності має працювати.

Призов резервістів в Україні: коротко