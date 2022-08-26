Переселенцы, не получившие помощь весной, могут повторно подать заявки

ВПЛ смогут подать заявки на финансовую помощь повторно, если они не получили ее весной. Кабмин утвердил новые правила.

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам. Переселенцы могут повторно подать заявки на выплаты до 1 октября, если этого не сделали весной.

Обратите внимание Как проверить статус заявки на помощь от международных организаций

Какие группы переселенцев могут рассчитывать на помощь от государства

Подать заявку можно лично или по почте. В число лиц, имеющих такое право, входят украинцы, имевшие статус переселенца с 2014 года. Весной ведь деньги им не выплачивали.

Право на выплаты имеют также лица, повторно переместившиеся с временно оккупированной территории Украины, территории территориальных общин, расположенных в районах боевых действий или находящихся во временной оккупации после 24 февраля.

Также, если ВПЛ подали заявку до 30 апреля 2022 года и не получили деньги, то они имеют право сделать это еще раз. Обращаться следует в орган социальной защиты населения с заявлением как онлайн, так и офлайн. Предусмотрена помощь в размере 2000 – 3000 гривен.

Такие переселенцы должны дополнительно предоставить информацию, хранящуюся на носителях. Это подтверждает факт представления через приложение "Дия".

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