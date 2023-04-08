Могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу: объяснение юриста

24 Канал узнал, могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу. Юрист объяснил все подробности.

После вторжения России в Украину многие женщины оказались за пределами Украины, среди них много медицинских специальностей. Сейчас у них есть отсрочка.

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Действительно ли военнообязанные женщины будут ограничены в праве на выезд за границу

Однако украинские власти рассчитывают на сознание украинок и надеются, что с началом обязательного военного учета они обратятся в дипломатические учреждения Украины в той стране, в которой находятся, и станут на консульский учет. Именно такие требования определены постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".

После введения правового режима военного положения на фоне последних изменений в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, в обществе стали распространяться слухи о том, что военнообязанные женщины будут ограничены в праве на выезд за границу.

Однако действующие правила пересечения государственной границы не устанавливают каких-либо ограничений на пересечение границы женщинам, связанным с введением правового режима военного или чрезвычайного положения, в отличие от мужчин. По состоянию на сегодняшний день, учитывая добровольный учет военнообязанных женщин до 2026 года, перспективы введения таких ограничений призрачны.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу.

Довольно распространены случаи, когда женщины с детьми эвакуировались за границу и, по моему мнению, именно роль женщины в воспитании детей является причиной того, почему на них не распространяются ограничения на выезд. Также не следует забывать и о волонтерском направлении, когда украинские женщины собственноручно возили и возят пикапы для ВСУ из самых отдаленных уголков Европы. Тотальный запрет на выезд за границу как военнообязанным мужчинам, так и женщинам не принесет какого-либо положительного результата ни на линии фронта, ни в жизни простых украинских семей.

– считает Владислав Юрчак.

Что говорят в Минобороны

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, женщины, которые даже уже стали на военный учет в Украине, все равно будут иметь право выезжать из страны во время военного положения.

При этом отсрочка до 2026 года делает весь этот процесс далекой перспективой. Большинство экспертов ожидают, что к этому времени боевые действия уже завершатся и учет будет происходить в условиях мирного (наконец-то) времени. Также с концом войны завершится и срок временной защиты большинства украинских беженцев, им нужно будет возвращаться на родину.

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