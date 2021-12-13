Могут проголосовать за изменения, – Стефанчук о перевооружении армии

Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы, проголосовав за изменения в бюджет. Речь идет о перевооружении украинской армии.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, это можно было бы решить, если бы министерства или соответствующие профкомитеты Рады начинали поднимать эти вопросы до принятия бюджета.

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Стефанчук: Надо посчитать, сколько нужно

Стефанчук считает, что очень важно сформировать бюджетные предложения, если кто-то не успел. В частности, речь идет о министре обороны Алексее Резникове. "Например, Резников, который всего месяц работает на должности, не полностью успел сориентироваться, но видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение", – добавил он.

Надо посчитать, сколько нужно. Тогда Верховная Рада может проголосовать за изменения в Госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированными, понятными и для этого есть основания,

– подчеркнул спикер парламента.

Также он отметил, что вопрос обороны – это приоритет и базовая потребность страны. "Имеющиеся поступления должны рационально расписывать и осваивать до конца года", – пояснил Стефанчук.

Последние заявления спикера парламента: коротко

Руслан Стефанчук попросил правительство Израиля рассмотреть присвоение звания "праведника" украинцам, которые во время Холокоста спасали евреев. Речь идет об Андрее Шептицком и Емельяне Ковче.

Спикер Верховной Рады сообщил, что заявление об отставке Александра Ткаченко все еще не зарегистрировано в парламенте. Он предположил, что Ткаченко мог передумать.

Верховная Рада до конца 2021 года не успеет рассмотреть законопроект об экономическом паспорте украинца. Отметим, его в парламент внес Владимир Зеленский. Стефанчук предположил, что первое чтение может быть в начале 2022 года.

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Руслан Стефанчук отметил, что из-за принятия законопроекта №5600 будут дополнительные поступления в бюджет. Также Украина может получить финансы от потенциальных партнеров, в частности Великобритании и США.