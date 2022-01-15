Могут войти за одну ночь, – экс-генсек НАТО о членстве Финляндии и Швеции из-за агрессии России

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вступление в НАТО пока не актуально. Однако экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен убежден, что если Россия осмелится напасть на Украину, то Финляндию и Швецию могут принять в НАТО фактически сразу.

Причиной столь быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО может стать полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью.

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Расмусен не верит в нападение России

Андерс Фог Расмусен заявил, что не верит в то, что Россия может напасть на Украину. Бывший генсек НАТО убежден, что Кремль заплатит очень высокую цену за агрессию и в Москве это прекрасно понимают.

В частности агрессия России, по мнению Расмуссена, оживит дискуссии вокруг членства Финляндии и Швеции в НАТО. Экс-генсек убежден, что если эти страны захотят стать членами Альянса, их примут очень быстро.

Если Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять это решение за одну ночь. Вы (Финляндия и Швеция – 24 канал) можете стать членом уже на следующий день, поскольку соответствуете всем необходимым критериям членства,

– заявил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО подчеркнул, что двери Альянса открыты для всех и он не хочет, чтобы "Путин был швейцаром" возле них.

Почему говорят о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

В декабре 2021 года российский МИД опубликовал документ, в котором говорится о "гарантиях безопасности", которых Кремль требует от США и НАТО. Среди пунктов – нерасширение Альянса и запрет на членство Украины.

В Швеции и Финляндии эти требования назвали шантажом, поскольку это касается и их, поскольку пока что эти страны не являются членами НАТО.

Во время своего новогоднего обращения президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о возможности вступления в НАТО из-за угрозы полномасштабной агрессии, которую Россия может начать против Украины.

Однако на заседании министров иностранных дел стран ЕС глава МИД Финляндии Пекка Хависто заявил, что страна пока не планирует вступать в Альянс. Сам дипломат давно выступает против этого.

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