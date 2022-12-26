Могут ли вручить повестку не по месту прописки во время мобилизации в Украине

Общая мобилизация в Украине продолжается, призыв проходит планово. Не так масштабно, как в начале войны, и получить повестку все еще могут все мужчины призывного возраста.

Возможно ли вручение повестки не по месту прописки

При этом повестки военнообязанным вне региона их регистрации, если пребывание лица там носит краткосрочный характер, вручать не должны. Это подтвердил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

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В частности, военный уточнил, что, если гражданин надолго выбывает в другой регион, он должен сняться с военного учета и стать на новом месте.

Если же мужчина прибыл в ту или иную командировочную область – он должен иметь соответствующие документы, подтверждающие факт командировки.

Представители центра комплектования в одной области не имеют полномочий для того, чтобы направить человека на прохождение каких-либо действий в центре комплектования в другой области.

Но если в общении выяснится, что гражданин здесь живет какое-то время, то по закону он должен стать на военный учет. Его могут запросить для постановки на военный учет и уточнить все учетные данные. Если действительно на день поехал к родителям, например, и возвращается или наоборот, то я не думаю, что ему вручат повестку. Если вручат, это будет не совсем верно. Но эта ситуация часто преувеличена,

– объяснил Горбач.

Актуально о мобилизации в Украине

Общая мобилизация продлена до 19 февраля. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ход мобилизации в 2023 году зависит от нужд войны.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на 10 месяц войны украинская армия имеет достаточно личного состава. На этой фазе войны ему нужна техника.

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