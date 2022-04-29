Могут вызвать ядерную опасность, – в МАГАТЭ отреагировали на ракеты над украинскими АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаль Росси отреагировал на запуск Россией ракет, пролетевших над Южноукраинской АЭС. Сейчас этот инцидент изучают, и если он подтвердится – Россию ждут последствия.

Рафаль Росси отметил, что получил официальное сообщение от Украины о запуске ракет над Южноукраинской АЭС 16 апреля. Сейчас в МАГАТЭ изучают этот инцидент.

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Действия России могли привести к катастрофе

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что если бы российские ракеты изменили траекторию движения – это привело бы к катастрофе. Поэтому если доказательства запуска ракет над АЭС подтвердятся, это будет иметь серьезные последствия.

МАГАТЭ изучает доказательства, и если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь очень серьезные последствия. Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС и привести к ядерной аварии.

– подчеркнул Росси.

Сегодня в Украине из 15 энергоблоков работает только 7, 2 из которых – на Запорожской АЭС, контролируемой Россией. Таковы выводы доклада МАГАТЭ.

Война и украинские АЭС: главное

В первый день полномасштабной войны оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Во время оккупации смена на станции постоянно поддерживала работу, однако захватчики создавали препятствия, в частности, повредили линию электропередач и обесточили ЧАЭС. К счастью, катастрофических последствий удалось избежать.

4 марта оккупанты захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре. Россияне стреляли по электростанции, из-за чего там возник пожар. Кроме того, они демонстративно утилизировали боеприпасы у первого энергоблока. ЗАЭС по-прежнему под оккупацией. Из-за повреждения высоковольтной линии на станции уменьшили мощность.

22 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что над Южноукраинской АЭС россияне выпустили 3 ракеты, которые зафиксировавали камеры наблюдения. Через несколько дней зафиксировали 2 ракеты возле Хмельницкой АЭС.

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