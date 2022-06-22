Могут заменить артиллерию: какие преимущества у дронов-камикадзе

Пусковая установка ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, известная еще как дрон-камикадзе, – это еще одно наказание на голову россиянам.

Они отлично подходят против небронированных целей и пехоты, а также могут даже заменить артиллерию. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, если говорить о такого рода беспилотниках, они очень эффективны в борьбе с врагом.

Преимущества смертоносных дронов

Они могут отдаленно поражать цель в радиусе от 10 до 40 км.

Эти системы несложны в использовании, не требуется длительного времени, чтобы научиться ими управлять.

В-третьих, они дешевле артиллерийских снарядов или систем.

"Цена Switchblade-300 составляет примерно 6 тысяч долларов. Это не 6 миллионов, когда речь идет о серьезных системах вооружения", – объяснил Мусиенко.

Кроме этого, эти дроны имеют разные модификации. Ими можно уничтожать как живую силу противника, или бить по командным пунктам. Также можно уничтожать бронетехнику.

Можно сказать, что эти беспилотники могут на время компенсировать или заменить легкую артиллерию,

– подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, как добавил специалист, если на территорию России залетают наши беспилотники, то тогда у врага большие проблемы с обороной.

Другие особенности дронов-камикадзе

Этот дрон – небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный. Это боражирующий боеприпас, который способен не просто найти цель, но даже преследовать ее, пока не уничтожит.

Хотя весит он всего 2,5 килограмма, но может развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе до 15 минут.

Для запуска нужен только один человек. Принцип похож на миномет – из специальной пусковой коробки.

Успешное применение дронов

Операторы ССО Украины овладели еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является феерическое уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой.

По данным наших воинов, на одной из позиций российские оккупанты решили отдохнуть и спокойно распить спиртное. Для места отдыха выбрали броню своего танка.

Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетал прямо в танк, нанеся противнику невосполнимых потерь.

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Известно, что на 24 мая Украина получила уже более 700 таких дронов-камикадзе.