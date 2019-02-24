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      Могут ли женщины ходить в церковь без платка: ответ ПЦУ

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      В ПЦУ опровергли популярный миф о ношении платков верующим женщинам
      В ПЦУ опровергли популярный миф о ношении платков верующим женщинам / Фото из открытых источников

      В Украине до сих пор бытует мнение, что женщинам нельзя заходить в храмы с непокрытой головой. Однако, многие священники давно отмечают, что платок – не основная признак религиозности человека.

      После создания Православной церкви Украины особых правил внешнего вида прихожан не будет. Священник Православной церкви Украины Георгий Коваленко в интервью "Народной правде" отметил, что правила – это то, что делает всех одинаковыми, а ПЦУ хочет выработать культуру и отношение к человеку.

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      Многие священники давно уже говорят о том, что платок не является главным признаком религиозности. Да, есть определенная культура одежды человека, который идет в храм. Но если человек не в традиционном виде, но этот человек искренний и стремится помолиться, то церковь не должна закрывать перед ним двери или хватать его за руку,
      – отметил он.

      Внешний вид прихожан храма должен быть не провоцирующим и не должен отвлекать от молитвы других верующих.

      "Вопрос именно в этом, а не в новых правилах. Поняв смысл правила, можно найти ему нормальное применение, которое позволит человеку, заходя в храм, думать о главном. У нас другая картина – женщина, когда идет в храм, думает, что на голову положить. Некоторые даже заходят с платком на голове. На самом деле это выглядит смешно и недостаточно элегантно, скажем так", – сказал Коваленко.

      Ранее среди украинцев шли разговоры о том, что после создания ПЦУ празднование Рождества может быть перенесено с 7 января на 25 декабря. Однако, митрополит Епифаний объяснил, что такой вариант возможен только при условии, если на это согласится украинский народ. Однако, предсказать, сколько лет нужно для того, чтобы Украина перешла на празднование Рождества 25 декабря, сейчас очень трудно.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приході храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

       


      Как религиозной общине перейти к ПЦУ: процедура

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      Теги: Новости Украины Традиции Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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