Чи можуть жінки ходити до церкви без хустки: відповідь ПЦУ

В Україні досі побутує думка, що жінкам не можна заходити до храмів з непокритою головою. Проте, чимало священиків давно наголошують, що хустка – не основна ознака релігійності людини.

Після створення Православної церкви України особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик Православної церкви України Георгій Коваленко в інтерв'ю "Народній правді" зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини.

Читайте також: Якою мовою проводитимуть богослужіння після переходу церкви до ПЦУ: відповідь архієрея

Багато священиків давно вже говорять про те, що хустка не є головною ознакою релігійності. Так, є певна культура одягу людини, яка йде в храм. Але якщо людина не в традиційному вигляді, але ця людина щира і прагне помолитися, то церква не повинна закривати перед нею двері або хапати її за руку,

– наглосив він.

Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокуючим і не повинен відволікати від молитви інших вірян.

"Питання саме в цьому, а не в нових правилах. Зрозумівши сенс правила, можна знайти йому нормальне застосування, яке дозволить людині, заходячи в храм, думати про головне. У нас інша картина – жінка, коли йде в храм, думає, що на голову покласти. Деякі навіть заходять з хусткою на голові. Насправді це виглядає смішно і недостатньо елегантно, скажімо так", – сказав Коваленко.

Раніше між українцями точилися розмови про те, що після створення ПЦУ святкування Різдва може бути перенесене з 7 січня на 25 грудня. Проте, митрополит Епіфаній пояснив, що такий варіант можливий лише за умови, якщо на це погодиться український народ. Проте, передбачити, скільки років потрібно для того, аби Україна перейшла на святкування Різдва 25 грудня, наразі дуже важко.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.



Як релігійній громаді перейти до ПЦУ: процедура