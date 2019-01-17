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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Якою мовою проводитимуть богослужіння після переходу церкви до ПЦУ: відповідь архієрея

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      Українців лякають, що після переходу церков Московського патріархату до Православної церкви України, всі служби будуть проводитися лише українською мовою, а свято Різдва можуть перенести на іншу дати. Натомість священнослужителі заспокоюють – це не має змінитися.

      Про це розповів архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Процедура переходу церков до інших парафій: хто з нардепів голосував проти

      Він зазначив, що як здійснювали богослужіння і українською, і церковнослов’янською мовами, так вони проводитимуться і надалі, жодних упереджень з цього приводу немає, адже людям подобаються богослужіння саме цими мовами.

      Ніхто з керівництва Православної церкви України ніколи і нікого не заставлятиме звершувати богослужіння виключно українською мовою. Так, українська мова є прерогативною (яка має переваги – 24), однак у ПЦУ мова церковного служіння може бути будь-яка, головне, щоб вона була мовою тої спільноти, якою вони спілкуються. Бог розуміє всяку мову, і ми його розуміємо на різних мовах,
      – наголосив архієрей.

      Олександр Драбинко запевнив, що перенесення Різдва не відбудеться, наразі навіть немає мови про перенесення цього чи решту свят на інші дати. То вже "лякалки", які звучать вже не один рік і є безпідставними.

      Напередодні 24 канал повідомляв, що вже близько 70 парафій вже перейшли до Православної церкви України. Проте архієрей заявив, що ця цифра на сьогодні є заниженою.

      Багато парафій вже виявили своє бажання про приєднання до ПЦУ, але немає законодавчої основи, яка б це юридично оформила. Найближчим часом вона має з'явитися, тому ця кількість збільшиться. Деякі церкви планують перехід після свят або навіть після виборів 2019 року, кожен для себе це відкладає на певний час, однак цей закон змушуватиме священиків звертати увагу на те, що хоче робити саме громада,
      – додав Олександр Драбинко.

      Нагадаємо, що 17 січня Верховна Рада схвалила законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

      Які механізми переходу релігійних громад до інших парафій прописані в Законі?Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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