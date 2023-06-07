Сначала врали, что украинский: в Крыму россияне сбили собственный БПЛА Mohajer-6

На Востоке Крымского полуострова российские захватчики сбили собственный беспилотник Mohajer-6, который, вероятно, передал им Иран. В то же время оккупанты заявляют, что якобы этот дрон украинский.

Во вторник, 6 июня, оккупационные власти Крыма сообщили о ликвидации "украинского" летательного аппарата. Однако впоследствии стало ясно, что россияне обезвредили дрон, который сами запустили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оккупантов и портал "Милитарный".

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Не понимают, что натворили

На удивление, так называемый глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов даже не стал удалять сообщения о сбитии "украинского" дрона. Оно до сих пор висит в его телеграм-канале.

В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации,

– говорится в источнике.

Очевидно, даже после суток с момента этого инцидента россиянам не хватает интеллектуальных способностей, чтобы понять, что они натворили.



В Крыму россияне сбили собственный БпЛА Mohajer-6 / Фото из телеграм-каналов



Обломки российского беспилотника Mohajer-6, производящегося в Иране / Фотографии Clash Report

Следует сказать, что враг уже неоднократно применял дроны Mohajer-6 на войне против нашего государства. В сентябре 2022 года бойцы Вооруженных сил впервые приземлили один такой беспилотник.

Собственно, начали производить такие БПЛА в 2017 году. Предназначены дроны для разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Они могут переносить до четырех боеприпасов.

Также регулярно украинские города и села атакуют такие БПЛА иранского производства, как Shahed-131, Shahed-136 и другие.

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Добавим напоследок, что по состоянию на 7 июня наши Воздушные силы ликвидировали 3 219 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня. Среди них, очевидно, есть иранские летательные аппараты.