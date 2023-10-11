Нападение ХАМАС на Израиль: что известно о "Госте" из Газы, организовавшего атаку боевиков
Источник:The Africa Report
ХАМАС 7 октября неожиданно напали на Израиль, повлекшие за собой масштабные последствия по всей стране. Наконец стало известно, что саму атаку организовал руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф.
В частности, за Дейфом израильская разведка охотилась более 20 лет. Именно он является автором и организатором операции "Потоп Аль-Аксы".
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Что известно о Мохаммеде Дейфе
Журналисты отметили, что Дейф окончил Исламский университет Газы и там же увлекся театральным искусством, поступив в актерскую труппу. Его родители участвовали в нескольких арабо-израильских войнах, и именно это стало для юноши основным примером для подражания.
В конце 1980-х годов, в первые годы основания ХАМАС, Мохаммед Дейф стал членом этого движения. Используя свои актерские способности по выступлениям в палестинских пропагандистских видео, он быстро приобрел популярность в военной бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам", отличившись как очень способный и стойкий командир.
В то же время Дейф это не настоящая фамилия командующего ХАМАС. Это прозвище, означающее "Гость", он получил благодаря своей стратегической практике ненадолго присоединиться к лояльным палестинским организациям во избежание наблюдения разведки.
Далее Дейф получил признание как опытный специалист по оружию и ключевой фигуре в разработке запутанной сети тоннелей под Сектором Газа. Кроме того, он также участвовал в создании неуправляемых ракет "Кассам", которую ХАМАС постоянно использовал на протяжении последних 22 лет.
Согласно данным спецслужб Израиля, организатором многочисленных терактов, в том числе вооруженных нападений на израильских военнослужащих, признан именно Дейф. В ответ на это израильские спецслужбы не раз пытались его ликвидировать. Более того, распространено мнение, что в 2014 году израильский авиаудар унес жизни одной из жен, дочери и сына Дейфа, хотя ХАМАС категорически отрицает эти заявления.
Авторы материала также отметили, что после одного из авиаударов в Секторе Газа Дейф получил серьезные физические изъяны. В частности, считается, что он потерял руку и ногу, был парализован и вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Несмотря на эти вызовы, Дейф продолжает сохранять свои позиции в армии.
В конце концов, командующий ХАМАС 7 октября опубликовал 10-минутное обращение о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Тогда Дейф призвал "изгнать оккупантов из священной земли", а также обратился в другие арабские страны, чтобы они также присоединились к военным действиям.
ХАМАС совершает военные преступления на территории Израиля
- Журналисты 10 октября получили доступ к недавно уволенному кибуцу Кфар-Аза. Этот кибуц стал объектом атак боевиков ХАМАС. Наконец стало известно, что на территории кибуца было обнаружено более 200 тел, в том числе 40 детей и младенцев.
- Генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув подчеркнул серьезность ситуации, назвав события в кибуце "настоящей бойней". Однако в связи с тем, что идет работа по ликвидации последствий действий противника, он воздержался от называния точного количества потерь.
- Кроме того, в сети также появилось видео, где боевики ХАМАС расстреляли автомобиль, направлявшийся на фестиваль "Nature party". Сейчас судьба водителя и пассажиров расстрелянного автомобиля – неизвестна.